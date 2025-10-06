У корпусній системі ОСУВів не буде. За важливий напрямок відповідатиме Драпатий – ЗСУ
У новій корпусній системі управління Збройних Сил оперативно-стратегічних угруповань військ як окремих органів управління не передбачено. Про це повідомив представник Командування об’єднаних сил Віктор Трегубов у коментарі LIGA.net.
За його словами, очолюване генерал-майором Михайлом Драпатим Командування об’єднаних сил, яке раніше фактично формувало ОСУВ "Дніпро" як функціональний орган, залишиться у структурі управління та відповідатиме за окремий важливий напрямок.
ДовідкаВпровадження корпусів у війську відбулося, щоб замінити ними тимчасові оперативно-стратегічні та тактичні угруповання (ОСУВ і ОТУ).
Проблема таких угруповань у тому, що вони не є штатними підрозділами, на відміну від корпусів. На керівні посади у штаби ОСУВ і ОТУ офіцерів відправляють у відрядження – відтак, вони можуть не орієнтуватися у бригадах, які опиняються в їхньому підпорядкуванні, пояснював LIGA.net ексречник Генштабу Селезньов (детальніше про угруповання та корпусну модель – читайте тут).
- У лютому 2025 року головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що в армії розпочався перехід на корпусну структуру. Він також пояснював, що перехід на корпусну систему надасть можливість проводити наступальні дії.
- 11 квітня представник ТрО Березовець висловився про корпусну систему та заявив, що для нас нічого не змінюється.
- 1 жовтня у Генштабі повідомили, що ЗСУ повністю перейшли на корпусну структуру.
