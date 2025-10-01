ЗСУ повністю перешли на корпусну структуру – Генштаб

Всі корпуси, які були сформовані, вже ведуть свої операції у визначених їм операційних зонах, повідомили в Генштабі

Андрій Гнатов (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України повністю перейшли на корпусну структуру. Про це повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов у коментарі LIGA.net.

Гнатов зазначив, що всі корпуси, які були сформовані, вже ведуть свої операції в визначених їм операційних зонах.

"Вони [корпуси] продовжують набувати визначених спроможностей, але це вже більше розвиток, ніж сама реформа".

Начальник Генштабу в інтервʼю Укрінформу розповів, що хоча залишаються питання щодо укомплектованості та підготовки, корпуси активно інтегруються у військову систему.

Він підкреслив, що Генштаб провів масштабну роботу з одночасної підготовки всіх десяти управлінь корпусів. До навчання залучали найбільш досвідчених військових та інструкторів країн-партнерів.

Гнатов також додав, що завдяки реформі росіянам не вдалося реалізувати плани щодо швидкого наступу на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. Крім того, триває створення нових структур у складі ЗСУ – Штурмових військ та Кіберсил.

Довідка Впровадження корпусів у війську відбувається, щоб поступово замінити ними тимчасові оперативно-стратегічні та тактичні угруповання (ОСУВ і ОТУ).



Проблема таких угруповань у тому, що вони не є штатними підрозділами, на відміну від корпусів. На керівні посади у штаби ОСУВ і ОТУ офіцерів відправляють у відрядження – відтак, вони можуть не орієнтуватися у бригадах, які опиняються в їх підпорядкуванні, пояснював Впровадження корпусів у війську відбувається, щоб поступово замінити ними тимчасові оперативно-стратегічні та тактичні угруповання (ОСУВ і ОТУ).Проблема таких угруповань у тому, що вони не є штатними підрозділами, на відміну від корпусів. На керівні посади у штаби ОСУВ і ОТУ офіцерів відправляють у відрядження – відтак, вони можуть не орієнтуватися у бригадах, які опиняються в їх підпорядкуванні, пояснював LIGA.net ексречник Генштабу Селезньов (детальніше про угруповання та корпусну модель – читайте тут ).