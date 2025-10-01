ВСУ полностью перешли на корпусную структуру – Генштаб

Все корпуса, которые были сформированы, уже ведут свои операции в определенных им операционных зонах, сообщили в Генштабе

Андрей Гнатов (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины полностью перешли на корпусную структуру. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов в комментарии LIGA.net.

Гнатов отметил, что все корпуса, которые были сформированы, уже ведут свои операции в определенных им операционных зонах.

"Они [корпуса] продолжают приобретать определенные способности, но это уже больше развитие, чем сама реформа".

Начальник Генштаба в интервью Укринформу рассказал, что хотя остаются вопросы по укомплектованности и подготовке, корпуса активно интегрируются в военную систему.

Он подчеркнул, что Генштаб провел масштабную работу по одновременной подготовке всех десяти управлений корпусов. К обучению привлекали наиболее опытных военных и инструкторов стран-партнеров.

Гнатов также добавил, что благодаря реформе россиянам не удалось реализовать планы по быстрому наступлению в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Кроме того, продолжается создание новых структур в составе ВСУ – Штурмовых войск и Киберсил.

Справка Внедрение корпусов в войска происходит, чтобы постепенно заменить ими временные оперативно-стратегические и тактические группировки (ОСУВ и ОТУ).



Справка Внедрение корпусов в войска происходит, чтобы постепенно заменить ими временные оперативно-стратегические и тактические группировки (ОСУВ и ОТУ).

Проблема таких группировок в том, что они не являются штатными подразделениями, в отличие от корпусов. На руководящие должности в штабы ОСУВ и ОТГ офицеров отправляют в командировки – следовательно, они могут не ориентироваться в бригадах, которые оказываются в их подчинении, объяснял LIGA.net экс-спикер Генштаба Селезнев (подробнее о группировке и корпусной модели – читайте здесь).