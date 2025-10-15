Трамп: Украина хочет перейти в наступление

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина хотела бы перейти в наступление. Об этом руководитель Штатов сказал во время пресс-конференции с директором Федерального бюро расследований Кэшем Пателем в Белом доме.

Трамп заявил, что вскоре будет разговаривать с президентом Владимиром Зеленским о войне, но о чем именно – он не уточнил.

"Мы будем говорить...Я приму решение по этому поводу, но они хотели бы перейти в наступление, и нам придется принять решение", – сказал он.

Трамп также добавил, что все, что США хотят от российского диктатора Владимира Путина - это чтобы он прекратил убивать украинцев и русских.