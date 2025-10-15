Трамп: Украина хочет перейти в наступление
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина хотела бы перейти в наступление. Об этом руководитель Штатов сказал во время пресс-конференции с директором Федерального бюро расследований Кэшем Пателем в Белом доме.
Трамп заявил, что вскоре будет разговаривать с президентом Владимиром Зеленским о войне, но о чем именно – он не уточнил.
"Мы будем говорить...Я приму решение по этому поводу, но они хотели бы перейти в наступление, и нам придется принять решение", – сказал он.
Трамп также добавил, что все, что США хотят от российского диктатора Владимира Путина - это чтобы он прекратил убивать украинцев и русских.
- 23 сентября Трамп написал пост, в котором заявил, что Украина может отвоевать все свои территории при поддержке ЕС, а вот Россия находится в большой экономической беде.
- 25 сентября президент США подчеркнул, что русские почти ничего не захватили, несмотря на тяжелые бомбардировки Украины.
- По данным WSJ, Трампа проинформировали о запланированном украинском наступлении. Он будет нуждаться в поддержке американской разведки.
Комментарии (0)