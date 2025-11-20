Российские войска могли применить по Мирнограду Донецкой области 3000-килограммовую управляемую авиабомбу. Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины обнародовали соответствующее видео.

"Россияне продолжают стирать с лица земли Мирноград. На видео – момент прилета КАБа по руинам города. Вероятно, это был КАБ-3000 – один из самых мощных разновидностей конвенционного оружия в арсенале захватчиков", – сказано в сообщении.

Военные отметили, что почти половину веса этого снаряда – 1200-1400 кг – составляет взрывчатка.

СПРАВКА У России есть на вооружении ФАБ-3000 – это "фугасная авиабомба" (свободного падения) весом около 3000 кг. Однако существует модуль УМПК ("унифицированный модуль планирования и коррекции"), который позволяет россиянам превращать классические ФАБ в планирующие управляемые бомбы, то есть в КАБ. У России есть на вооружении ФАБ-3000 – это "фугасная авиабомба" (свободного падения) весом около 3000 кг. Однако существует модуль УМПК ("унифицированный модуль планирования и коррекции"), который позволяет россиянам превращать классические ФАБ в планирующие управляемые бомбы, то есть в КАБ.