Президент США розкритикував Європу: Я вважаю, вони слабкі

Трамп заявив, що Європа не може впоратися з потоком мігрантів і не здатна покласти край війні РФ проти України

Дональд Трамп (Фото: EPA / Leszek Szymanski)

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував Європу, назвавши її "спільнотою, що розвалюється", а лідерів – слабкими людьми. Про це він заявив в інтерв'ю Politico.

За словами американського президента, країни ЄС не здатні контролювати міграційні потоки, а в питанні війни Росії проти України вони "говорять, але не діють". І якщо ситуація не зміниться, багато країн ЄС "перестануть бути життєздатними".

"Я вважаю, що вони слабкі. І до того ж вони прагнуть бути політкоректними. Я думаю, вони просто не знають, що робити. Європа не знає, що робити, вона руйнується", – сказав Трамп.

На запитання про те, чи зможуть його побачити залученим у європейські справи, президент США відповів, що хоче керувати Америкою, а не Європою. І зараз він і так залучений у справи Європи.

"НАТО називає мене татком", – сказав Трамп.