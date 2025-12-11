Генсек НАТО: Мы – следующая цель России и уже находимся в опасности
НАТО может стать следующей целью агрессии России. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во время выступления в Берлине, передает The Gurdian.
"Сегодня я здесь, чтобы рассказать вам о позиции НАТО и о том, что мы должны сделать, чтобы предотвратить войну еще до ее начала. А для этого нам необходимо предельно ясно понимать угрозу: мы – следующая цель России, и мы уже находимся в опасности", – сказал он.
Рютте отметил, что хоть решение об увеличении расходов на оборону стран-членов НАТО, принятое в начале 2025 года, было воспринято положительно, сейчас "не время для самовосхваления".
Генсек считает, что многие молчаливо проявляют самоуспокоение, не чувствуют "неотложности ситуации" и думают, что время на стороне Запада. Но, по его словам, это не так и наступило время действовать: расходы союзников на оборону должны расти, а вооруженные силы должны получить все необходимое для обеспечения безопасности.
Генсек НАТО утверждает, что Россия стала еще более "наглой, безрассудной и безжалостной" как по отношению к Украине, так и по отношению к военному западному альянсу.
"Во времена холодной войны президент Рейган предупреждал об агрессивных импульсах империи зла. Сегодня президент Путин снова занимается построением империи. В своем искаженном представлении об истории мира он считает, что наша свобода угрожает его власти и что мы хотим уничтожить Россию", – сказал Рютте.
По его мнению, Китай для России – "спасательный круг", позволяющий проводить агрессивную политику. Также Кремль поддерживают Северная Корея и Иран.
В то же время Рютте похвалил усилия США по завершению полномасштабной войны в Украине и предложил проверить российского диктатора.
"Он единственный, кто может заставить Путина сесть за стол переговоров. Давайте проверим Путина. Посмотрим, действительно ли он хочет мира или предпочитает, чтобы бойня продолжалась", – сказал генсек НАТО, отметив важность дальнейшего давления на Россию.
- В октябре глава немецкой разведывательной службы заявлял, что Россия якобы уже готова вступить в прямой военный конфликт с НАТО и что это может произойти до 2029-го.
- В конце ноября Рютте оценил угрозу российской агрессии для Южной Европы. Он считает, что в опасности не только государства, граничащие с РФ.
- 5 декабря Reuters сообщало, что США хотят, чтобы Европа до 2027-го взяла на себя большинство оборонных возможностей НАТО.
