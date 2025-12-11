Генсек НАТО: Ми – наступна мета Росії і вже перебуваємо в небезпеці

Марк Рютте (Фото:nato.int)

НАТО може стати наступною метою агресії Росії. Про це заявив генеральний секретар альянсу Марк Рютте під час виступу в Берліні, передає The Gurdian.

"Сьогодні я тут, щоб розповісти вам про позицію НАТО і про те, що ми маємо зробити, щоб запобігти війні ще до її початку. А для цього нам необхідно гранично ясно розуміти загрозу: ми – наступна мета Росії, і ми вже перебуваємо в небезпеці", – сказав він.

Рютте зазначив, що хоч рішення про збільшення витрат на оборону країн-членів НАТО, ухвалене на початку 2025 року, було сприйнято позитивно, зараз "не час для самовихваляння".

Генсек вважає, що багато хто мовчазно проявляє самозаспокоєння, не відчуває "невідкладності ситуації" й думає, що час на боці Заходу. Але, за його словами, це не так і настав час діяти: видатки союзників на оборону мають зростати, а збройні сили повинні мати все необхідне для забезпечення безпеки.

Генсек НАТО стверджує, що Росія стала ще більш "нахабною, нерозважливою і безжальною" як щодо України, так і щодо військового західного альянсу.

"За часів холодної війни президент Рейган попереджав про агресивні імпульси імперії зла. Сьогодні президент Путін знову займається побудовою імперії. У своєму спотвореному уявленні про історію світу він вважає, що наша свобода загрожує його владі і що ми хочемо знищити Росію", – сказав Рютте.

На його думку, Китай для Росії – "рятувальний круг", що дає змогу проводити агресивну політику. Також Кремль підтримують Північна Корея й Іран.

Водночас Рютте похвалив зусилля США щодо завершення повномасштабної війни в Україні та запропонував перевірити російського диктатора.

"Він єдиний, хто може змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Давайте перевіримо Путіна. Подивимося, чи дійсно він хоче миру, чи воліє, щоб бійня тривала", – сказав генсек НАТО, наголосивши на важливості подальшого тиску на Росію.