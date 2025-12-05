Reuters: США хочуть, щоб Європа до 2027-го взяла на себе більшість оборонних можливостей НАТО

Штати пригрозили, що можуть припинити участь у деяких механізмах координації оборони НАТО

НАТО (Ілюстративне фото: Olivier Matthys/EPA)

Сполучені Штати хочуть, щоб Європа взяла на себе більшість конвенційних оборонних можливостей НАТО, від розвідки до ракет, до 2027 року. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на п’ятьох неназваних співрозмовників, обізнаних із цим питанням.

Цього тижня представники Пентагону поінформували про цю вимогу дипломатів у Вашингтоні. Цей стислий термін видався деяким європейським чиновникам нереалістичним.

Перекладання цього тягаря зі США на європейських союзників кардинально змінить те, як Штати, один із засновників Альянсу, співпрацюють зі своїми найважливішими військовими партнерами.

На зустрічі з європейськими делегаціями представники Пентагону зазначили, що Вашингтон ще не задоволений кроками, які Європа зробила для посилення свого оборонного потенціалу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Американські чиновники повідомили своїм колегам, що якщо Європа не виконає термін у 2027 році, США можуть припинити участь у деяких механізмах координації оборони НАТО, зазначили співрозмовники.

Деякі чиновники на Капітолійському пагорбі знають і стурбовані посланням Пентагону до Європи, сказав один з американських посадовців.

Звичайні оборонні можливості включають неядерні засоби, від військ до озброєнь, і офіційні особи не пояснили, як США оцінюватимуть прогрес Європи в прийнятті на себе більшої частини тягаря.

Також не було зрозуміло, чи термін 2027 року відображає позицію адміністрації президента США Дональда Трампа, чи лише погляди деяких посадовців Пентагону. У Вашингтоні існують значні розбіжності щодо військової ролі, яку США повинні відігравати в Європі.

Кілька європейських чиновників заявили, що термін 2027 року не є реалістичним, незалежно від того, як Вашингтон оцінює прогрес, оскільки Європі потрібно більше, ніж гроші та політична воля, щоб замінити певні можливості США в короткостроковій перспективі.

На прохання щодо коментаря представник НАТО заявив, що європейські союзники почали брати на себе більше відповідальності за безпеку континенту, але не прокоментував кінцевий термін 2027 року.

"Союзники визнали необхідність більше інвестувати в оборону та перекласти тягар звичайної оборони" зі США на Європу, сказав чиновник.

Пентагон і Білий дім не одразу відповіли на запити про коментарі.