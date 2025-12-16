Росія перекине війська до кордонів НАТО після перемир'я в Україні – прем'єр Фінляндії
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Росія перекине свої війська до кордонів країн НАТО після можливої мирної угоди щодо України. Про це він сказав у коментарі Financial Times.
Орпо наголосив, що завершення повномасштабної війни не усуне російську загрозу. До того ж після перемир'я деякі країни Євросоюзу можуть зменшити тиск на Росію, а це викликає занепокоєння.
За його словами, Європа має заздалегідь посилити оборону східного флангу та забезпечити додаткове фінансування держав, які перебувають у зоні ризику.
"Коли в Україні запанує світ, Росія, як і раніше, загрожуватиме. Очевидно, що вони перекинуть свої збройні сили до нашого кордону і до кордону з Балтійським морем. Зрозуміло, що нам потрібна фінансова підтримка від Брюсселя", – сказав він.
Європа має бути готовою до самооборони в міру того, як США починають скорочувати свою присутність на континенті. Водночас фінський прем'єр зазначив, що економіка країни зараз перебуває у дуже поганому стані через загрозу з боку Росії. Атмосфера у Фінляндії "складна".
Орпо зазначив, що країни східного флангу зацікавлені не лише у 1,5 млрд євро невикористаних європейських коштів, призначених для військових проектів, а й у значній частині приблизно 130 млрд євро, зарезервованих ЄС на оборону в наступному бюджетному періоді.
- 9 грудня президент США розкритикував Європу і заявив, що вважає її слабкою.
- 11 грудня генсек НАТО назвав альянс наступною метою Росії та заявив, що країни-члени вже у небезпеці.
