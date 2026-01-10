Финляндия окончательно вышла из конвенции, запрещающей противопехотные мины
В субботу, 10 января 2026 года, вступает в действие выход Финляндии из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщает вещатель Yle.
Правительство страны официально отказалось от соглашения 10 июля 2025 года, после того, как аналогичные шаги предприняли Литва, Латвия и Эстония, а также Польша.
По условиям конвенции, выход из нее вступает в силу через полгода после того, как генеральный секретарь ООН получит документ о денонсации.
Хельсинки мотивировали свое решение соображениями обороны, ссылаясь на ухудшение ситуации с безопасностью.
После выхода из договора Финляндия может вернуть в свой арсенал противопехотные мины.
15 июля 2025-го президент Владимир Зеленский подписал закон о выходе Украины из этой же конвенции. Глава государства отмечал, что Россия никогда не была стороной соглашения.
- Украинский МИД отмечал, что этот документ ограничивает право Украины на самооборону и на момент присоединения к соглашению еще не было обстоятельств российской агрессии.
- Среди стран, не присоединившихся к Оттавской конвенции, также есть США, Китай, Индия, Пакистан.
- Применение противопехотных мин критикуется некоторыми гуманитарными организациями как "нецивилизованное средство ведения войны".
