Финляндия окончательно вышла из конвенции, запрещающей противопехотные мины

Вступает в силу выход Хельсинки из Оттавской конвенции

В субботу, 10 января 2026 года, вступает в действие выход Финляндии из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщает вещатель Yle.

Правительство страны официально отказалось от соглашения 10 июля 2025 года, после того, как аналогичные шаги предприняли Литва, Латвия и Эстония, а также Польша.

По условиям конвенции, выход из нее вступает в силу через полгода после того, как генеральный секретарь ООН получит документ о денонсации.

Хельсинки мотивировали свое решение соображениями обороны, ссылаясь на ухудшение ситуации с безопасностью.

После выхода из договора Финляндия может вернуть в свой арсенал противопехотные мины.

15 июля 2025-го президент Владимир Зеленский подписал закон о выходе Украины из этой же конвенции. Глава государства отмечал, что Россия никогда не была стороной соглашения.