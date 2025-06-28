Страны Балтии уведомили ООН о выходе из конвенции о противопехотных минах

Решение о выходе из Конвенции вступит в силу через полгода после его официальной подачи

Противопехотная мина (Иллюстративное фото: pbase.com)

Литва, Латвия и Эстония 27 июня подали официальное сообщение в Организацию Объединенных Наций о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. Об этом сообщили министры иностранных дел стран Маргус Цахкна, Кястутис Будрис и Байба Браже.

Бурдис отметил, что Литва "не питает иллюзий" и знает, что Россия – долгосрочная экзистенциальная угроза для Европы. Она ведет войну для достижения собственных политических целей, подрывает стабильность путем саботажа и готовится к длительной конфронтации.

"Перед лицом таких угроз Литва будет принимать все необходимые меры для защиты своего государства, населения и каждого сантиметра территории НАТО – всеми эффективными военными средствами", – заявил он.

Глава эстонского МИД Цахкна отметил, что урок войны России против Украины демонстрирует, что для лучшей защиты страны не нужно вводить односторонние ограничения на вооружения. Которые, к тому же, противник не соблюдает.

"Выйдя из Оттавской конвенции, Силы обороны Эстонии получат большую гибкость в выборе систем вооружения, инструментов и решений, необходимых для укрепления обороноспособности страны", – сказано в заявлении.

Браже заявила, что с момента присоединения Латвии к Конвенции, ситуация в сфере региональной безопасности существенно изменилась. Россия вторжением в Украину показала неуважение к территориальным границам государства и международному праву.

"Выход из Конвенции придаст Латвии гибкость в действиях по усилению сдерживания и обеспечения защиты страны и ее граждан", – подчеркнула министр.

Согласно Конвенции, выход вступает в силу через шесть месяцев после представления указанного документа.