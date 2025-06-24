The Telegraph: Польша, Финляндия и страны Балтии могут заминировать границы с Россией

Страны могут разместить противопехотны мины на 3400 км границ с Россией и Беларусью

Укрепления на восточной границе Латвии (Иллюстративное фото: x.com/AizsardzibasMin)

Ряд стран Европы, у которых есть граница с Россией, могут заминировать эти районы на фоне разговоров о вероятных планах России по войне с НАТО и Европой. Об этом сообщает The Telegraph.

Речь идет о Финляндии, Польше и странах Балтии (Литве, Латвии и Эстонии). Все они объявляли ранее о выходе из Оттавской конвенции 1997 года, которая запрещает использование противопехотных мин.

Ожидается, что в июне страны дадут официальное уведомление о своем выходе Организации объединенных наций. Это позволит производить, накапливать и развертывать такие боеприпасы уже с конца 2025 года.

Общая протяженность границ этих стран с Россией и Беларусью составляет около 3400 км. Военные планировщики уже просчитывают, какие участки европейских лесов и озер будут заминированы в рамках подготовки к вероятному вторжению России.

Отмечается, что позиция Литвы в этом контексте "самая щекотливая", так как ей придется защищать две границы общей протяжностью 740 км: с Белоруссией на востоке и российским Калининградом на западе.

"Наша обстановка безопасности существенно ухудшилась с тех пор, как мы присоединились [к Конвенции] в 2003 году. Незаконная агрессивная война России против Украины, ее систематические нарушения международного права и ее военные провокации на наших границах как с Россией, так и с Беларусью представляют собой экзистенциальную угрозу", – сказала министр обороны Литвы Довиле Шакалене.