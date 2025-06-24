The Telegraph: Польща, Фінляндія та країни Балтії можуть замінувати кордони з Росією

Укріплення на східному кордоні Латвії (Ілюстративне фото: x.com/AizsardzibasMin)

Низка країн Європи, які мають кордон із Росією, можуть замінувати ці райони на тлі розмов про ймовірні плани Росії щодо війни з НАТО та Європою. Про це повідомляє The Telegraph.

Йдеться про Фінляндію, Польщу та країни Балтії (Литву, Латвію та Естонію). Усі вони оголошували раніше про вихід з Оттавської конвенції 1997 року, яка забороняє використання протипіхотних мін.

Очікується, що в червні країни дадуть офіційне повідомлення про вихід Організації об'єднаних націй. Це дозволить виробляти, накопичувати та розгортати такі боєприпаси вже з кінця 2025 року.

Загальна протяжність кордонів цих країн із Росією та Білоруссю становить близько 3400 км. Військові планувальники вже прораховують, які ділянки європейських лісів та озер будуть заміновані у рамках підготовки до можливого вторгнення Росії.

Мапа: The Telegraph

Зазначається, що позиція Литви в цьому контексті "найвразливіша", оскільки їй доведеться захищати два кордони загальною протяжністю 740 км: з Білоруссю на сході та російським Калінінградом на заході.

"Наша обстановка безпеки суттєво погіршилася відтоді, як ми приєдналися [до Конвенції] у 2003 році. Незаконна агресивна війна Росії проти України, її систематичні порушення міжнародного права та її військові провокації на наших кордонах як із Росією, так і з Білоруссю є екзистенційною загрозою", – сказала міністерка оборони Литви Довіле Шакалене.

Мапа: The Telegraph