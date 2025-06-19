Фінській армії дозволять застосовувати протипіхотні міни

У парламентському комітеті зазначили, що це оборонна зброя, необхідна в умовах погіршення безпекової ситуації

Парламент Фінляндії (Фото: Depositphotos)

Парламент Фінляндії підтримав вихід країни з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін. Про це повідомляє фінський суспільний мовник Yle.

У майбутньому Силам оборони Фінляндії дозволять використовувати протипіхотні міни.

За вихід з конвенції проголосували 157 депутатів, 18 були проти, ніхто не утримався. Ще 24 обранці були відсутні під час голосування.

У своєму звіті парламентський комітет із закордонних справ підтримав пропозицію Кабінету міністрів вийти з Оттавської конвенції. На думку комітету, міни – це оборонна зброя для Фінляндії, яка необхідна в умовах погіршення безпекової ситуації.

Водночас депутатка від Лівого альянсу Вероніка Хонкасало заперечила проти доповіді й запропонувала голосувати проти. Політикиня вважає, що це питання є занадто нагальним і що вихід Фінляндії з конвенції підірве систему міжнародних договорів.

Також фінський парламент проголосував за заяву комітету про те, що з виходом з Оттавської конвенції країна продовжуватиме рішуче підтримувати гуманітарну протимінну діяльність, як-от розмінування в кризових зонах.

24 квітня президент Латвії хвалив закон про вихід країни з Оттавської конвенції. Це саме планують зробити Польща, Литва та Естонія.

30 травня спецпредставник Трампа Келлог підтвердив, що Росія насправді нарощує сили на кордоні з Фінляндією.