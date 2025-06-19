Фінській армії дозволять застосовувати протипіхотні міни
Парламент Фінляндії підтримав вихід країни з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін. Про це повідомляє фінський суспільний мовник Yle.
У майбутньому Силам оборони Фінляндії дозволять використовувати протипіхотні міни.
За вихід з конвенції проголосували 157 депутатів, 18 були проти, ніхто не утримався. Ще 24 обранці були відсутні під час голосування.
У своєму звіті парламентський комітет із закордонних справ підтримав пропозицію Кабінету міністрів вийти з Оттавської конвенції. На думку комітету, міни – це оборонна зброя для Фінляндії, яка необхідна в умовах погіршення безпекової ситуації.
Водночас депутатка від Лівого альянсу Вероніка Хонкасало заперечила проти доповіді й запропонувала голосувати проти. Політикиня вважає, що це питання є занадто нагальним і що вихід Фінляндії з конвенції підірве систему міжнародних договорів.
Також фінський парламент проголосував за заяву комітету про те, що з виходом з Оттавської конвенції країна продовжуватиме рішуче підтримувати гуманітарну протимінну діяльність, як-от розмінування в кризових зонах.
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