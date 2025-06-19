Финской армии разрешат применять противопехотные мины

В парламентском комитете отметили, что это оборонное оружие, необходимое в условиях ухудшения ситуации в сфере безопасности

Парламент Финляндии (Фото: Depositphotos)

Парламент Финляндии поддержал выход страны из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. Об этом сообщает финский общественный вещатель Yle.

В будущем Силам обороны Финляндии разрешат использовать противопехотные мины.

За выход из конвенции проголосовали 157 депутатов, 18 были против, никто не воздержался. Еще 24 избранника отсутствовали во время голосования.

В своем отчете парламентский комитет иностранных дел поддержал предложение Кабинета министров выйти из Оттавской конвенции. По мнению комитета, мины – это оборонное оружие для Финляндии, которое необходимо в условиях ухудшения ситуации с безопасностью.

В то же время депутат от Левого альянса Вероника Хонкасало возразила против доклада и предложила голосовать против. Политик считает, что этот вопрос слишком насущный и что выход Финляндии из конвенции подорвет систему международных договоров.

Также финский парламент проголосовал за заявление комитета о том, что с выходом из Оттавской конвенции страна будет продолжать решительно поддерживать гуманитарную противоминную деятельность, например, разминирование в кризисных зонах.

24 апреля президент Латвии хвалил закон о выходе страны из Оттавской конвенции. То же планируют сделать Польша, Литва и Эстония.

30 мая спецпредставитель Трампа Келлог подтвердил, что Россия действительно наращивает силы на границе с Финляндией.