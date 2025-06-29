МИД объяснил выход Украины из Оттавской конвенции: Во время подписания агрессии РФ не было

Украина решила выйти из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин, поскольку она ограничивает ее право на самооборону, и на момент присоединения к документу еще не было обстоятельств российской агрессии, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Украина ратифицировала Конвенцию в 2005 году и "с тех пор добросовестно выполняла ее положения", отметили в ведомстве.

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Однако Россия, которая не является участником этого документа, развязала вооруженную агрессию против Украины и с 2014 года широко использует противопехотные мины в войне, а с 2022 года, после начала полномасштабного вторжения, массовое использование такого оружия создало для Москвы асимметричное преимущество, отмечает МИД.

Официальный Киев подчеркнул: "На момент подписания и ратификации нашей страной Оттавской конвенции таких обстоятельств не было и их нельзя было предвидеть".

Таким образом, добавило ведомство, Украина оказалась в неравной и несправедливой ситуации, что объединяет ее право на самооборону в соответствии с Уставом ООН.

МИД напомнил, что из-за агрессии РФ не только Украина решила выйти из Конвенции, но и Литва, Латвия и Эстония, а также Польша и Финляндия сделали такой выбор.

"Международное сообщество должно понимать, что с момента присоединения Украины и этих государств к Оттавской конвенции ситуация с региональной безопасностью значительно ухудшилась", - отмечается в сообщении.

Дипломатическое ведомство назвало этот шаг "сложным, но необходимым политическим решением" и отметило, что он является необходимым и соответствует уровню угроз, поскольку речь идет о выживании и сохранении Украины как суверенного, независимого и свободного государства.

"В условиях, когда Россия совершает геноцид с целью уничтожения Украины как государства и украинцев как нации, Украина вынуждена уделять безусловный приоритет безопасности своих граждан и обороне своего государства. Это касается, в частности, и участия нашей страны в международно-правовых документах и механизмах", - резюмировали в МИД.