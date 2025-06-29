МИД объяснил выход Украины из Оттавской конвенции: Во время подписания агрессии РФ не было
Украина решила выйти из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин, поскольку она ограничивает ее право на самооборону, и на момент присоединения к документу еще не было обстоятельств российской агрессии, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.
Украина ратифицировала Конвенцию в 2005 году и "с тех пор добросовестно выполняла ее положения", отметили в ведомстве.
Однако Россия, которая не является участником этого документа, развязала вооруженную агрессию против Украины и с 2014 года широко использует противопехотные мины в войне, а с 2022 года, после начала полномасштабного вторжения, массовое использование такого оружия создало для Москвы асимметричное преимущество, отмечает МИД.
Официальный Киев подчеркнул: "На момент подписания и ратификации нашей страной Оттавской конвенции таких обстоятельств не было и их нельзя было предвидеть".
Таким образом, добавило ведомство, Украина оказалась в неравной и несправедливой ситуации, что объединяет ее право на самооборону в соответствии с Уставом ООН.
МИД напомнил, что из-за агрессии РФ не только Украина решила выйти из Конвенции, но и Литва, Латвия и Эстония, а также Польша и Финляндия сделали такой выбор.
"Международное сообщество должно понимать, что с момента присоединения Украины и этих государств к Оттавской конвенции ситуация с региональной безопасностью значительно ухудшилась", - отмечается в сообщении.
Дипломатическое ведомство назвало этот шаг "сложным, но необходимым политическим решением" и отметило, что он является необходимым и соответствует уровню угроз, поскольку речь идет о выживании и сохранении Украины как суверенного, независимого и свободного государства.
"В условиях, когда Россия совершает геноцид с целью уничтожения Украины как государства и украинцев как нации, Украина вынуждена уделять безусловный приоритет безопасности своих граждан и обороне своего государства. Это касается, в частности, и участия нашей страны в международно-правовых документах и механизмах", - резюмировали в МИД.
- Накануне 29 июня президент Зеленский подписал указ о выходе из Оттавской конвенции. Теперь этот вопрос должен быть рассмотрен в Верховной Раде.
- Помимо России, к Оттавской конвенции не присоединились США, Китай, Индия и Пакистан.Противопехотные мины подвергаются критике со стороны некоторых гуманитарных организаций как "варварское средство ведения войны".