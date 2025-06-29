МЗС пояснило вихід України з Оттавської конвенції: Під час підписання російської агресії не було

Київ опинився у несправедливій ситуації, коли Москва має перевагу у застосуванні такого озброєння

Будівля МЗС (Фото: Depositphotos)

Україна вирішила вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, оскільки вона обмежує її право на самооборону, й на момент приєднання до документа ще не було обставин російської агресії, йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

Україна ратифікувала Конвенцію у 2005 році й "з того часу сумлінно виконувала її положення", зауважили в відомстві.

Проте Росія, яка не є учасницею документа, розв'язала проти України збройну агресію та з 2014 року широко використовує протипіхотні міни у війні, а з 2022-го, після початку повномасштабного вторгнення, масове використання такої зброї створило для Москви асиметричну перевагу, зауважує МЗС.

Офіційний Київ наголосив: "На час підписання та ратифікації нашою державою Оттавської конвенції такі обставини були відсутні та не могли бути передбачені".

Відтак, додало відомство, Україна опинилась у нерівній та несправедливій ситуації, яка об'єднує її право на самооборону згідно зі Статутом ООН.

МЗС нагадало, що через агресію РФ не тільки Україна вирішила вийти з Конвенції, але такий вибір зробили й Литва, Латвія та Естонія, а також Польща і Фінляндія.

"Міжнародна спільнота має усвідомлювати, що з моменту приєднання України та цих держав до Оттавської конвенції ситуація з регіональною безпекою суттєво погіршилася", – зауважили в повідомленні.

Дипломатичне відомство назвало цей крок "непростим, але необхідним політичним рішенням", й зазначило, що він є потрібним та відповідним рівню загроз, оскільки йдеться про виживання та збереження України як суверенної, незалежної та вільної держави.

"В умовах, коли Росія здійснює геноцид з метою знищення України як держави і українців як нації, Україна змушена надавати безумовний пріоритет безпеці своїх громадян та обороні своєї держави. Це стосується зокрема й участі нашої держави у міжнародно-правових документах та механізмах", – підсумували в МЗС.