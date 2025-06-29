Зеленський підписав указ про вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін – джерело

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо виходу з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, зберігання та виробництво протипіхотних мін. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в Офісі президента.

За його словами, невдовзі відповідний документ буде оприлюднений на сайті ОП.

Раніше цього самого дня народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України про вихід з Оттавської конвенції – міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.

"Це крок, якого давно вимагала реальність війни. Росія не є стороною цієї конвенції й масово застосовує міни проти наших військових і цивільних. Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень", – прокоментував депутат.

Костенко додав, що тепер депутати очікують на розгляд питання у Верховній Раді.

"Законодавче закріплення цього рішення має остаточно повернути Україні право на ефективний захист своєї території", – резюмував він.

18 березня 2025 року міністри оборони Естонії, Латвії, Литви та Польщі ухвалили спільну рекомендацію своїм країнам денонсувати Оттавську конвенцію 1997 року.

19 березня у Міноборони Польщі заявили, що Варшава має плани розмістити протипіхотні міни на кордоні з Росією та Білоруссю в межах програми "Східний щит".

19 червня парламент Фінляндії підтримав вихід країни з Оттавської конвенції.

27 червня Литва, Латвія та Естонія офіційно повідомили ООН про вихід з Оттавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін.

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