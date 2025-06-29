Зеленский подписал указ о выходе из конвенции о запрещении противопехотных мин – источник

Володимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, хранение и производство противопехотных мин. Об этом LIGA.net сообщил источник в Офисе президента.

По его словам, соответствующий документ будет опубликован на сайте ОП в ближайшее время.

Ранее в этот же день народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе из Оттавской конвенции - международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин.

"Это шаг, которого давно требовала реальность войны. Россия не является стороной этой конвенции и массово применяет мины против наших военных и гражданских. Мы не можем оставаться связанными в условиях, когда враг не имеет никаких ограничений", — прокомментировал депутат.

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