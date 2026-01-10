Фінляндія остаточно вийшла з конвенції, що забороняє протипіхотні міни

Прапор Фінляндії (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У суботу, 10 січня 2026 року, вступає у дію вихід Фінляндії з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Про це повідомляє мовник Yle.

Уряд країни офіційно відмовився від угоди 10 липня 2025 року після того, як аналогічні кроки здійснили Литва, Латвія й Естонія, а також Польща.

За умовами конвенції, вихід з неї набуває чинності через пів року після того, як генеральний секретар ООН отримає документ про денонсацію.

Гельсінкі мотивували своє рішення міркуваннями оборони, посилаючись на погіршення безпекової ситуації.

Після виходу з договору Фінляндія може повернути до свого арсеналу протипіхотні міни.

15 липня 2025-го президент Володимир Зеленський підписав закон про вихід України з цієї конвенції. Глава держави зауважував, що Росія ніколи не була стороною угоди.