Фінляндія офіційно сповістила ООН про вихід з Оттавської конвенції щодо мін
Фінляндія вийшла з Оттавського договору щодо протипіхотних мін – країна повідомила про це Організацію об'єднаних націй. Про це йдеться в заяві Міністерства іноземних справ країни.
Фінляндія вийшла з договору 10 липня 2025 року, проте рішення набуде чинності лише у січні 2026 року. Країна продовжить підтримувати гуманітарні цілі Оттавського договору.
Причиною виходу в МЗС вказали потреби посилення оборони в умовах погіршення ситуації у сфері безпеки. Тепер фінська армія має право повернути протипіхотні міни до оборонного арсеналу.
Про своє рішення Фінляндія сповістила ООН та Радбез ООН.
"Припинення дії Угоди не впливає на інші зобов'язання Фінляндії з міжнародного права, такі як зобов'язання з міжнародного гуманітарного права, яких будуть дотримуватися і надалі. Фінляндія продовжить підтримувати гуманітарні цілі Оттавської конвенції та гуманітарну діяльність із розмінування", – зазначили в МЗС.
- У березні Польща та країни Балтії узгодили вихід із конвенції щодо протипіхотних мін.
- The Telegraph повідомив, що Польща, Фінляндія та країни Балтії можуть замінувати кордони з Росією протипіхотними мінами на випадок можливого нападу на НАТО.
- 28 червня країни Балтії повідомили ООН про вихід із конвенції щодо протипіхотних мін. У МЗС Литви зазначили, що Росія є довгостроковою екзистенційною загрозою для Європи.
- А 29 червня президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції. У МЗС пояснили, що під час її підписання не було російської агресії, а президент назвав це сигналом, що дуже часто альтернативи цим мінам немає.