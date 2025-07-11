Фінляндія офіційно сповістила ООН про вихід з Оттавської конвенції щодо мін

Після виходу з договору фінська армія має право повернути протипіхотні міни до оборонного арсеналу

Протипіхотна міна (Ілюстративне фото: armyinform)

Фінляндія вийшла з Оттавського договору щодо протипіхотних мін – країна повідомила про це Організацію об'єднаних націй. Про це йдеться в заяві Міністерства іноземних справ країни.

Фінляндія вийшла з договору 10 липня 2025 року, проте рішення набуде чинності лише у січні 2026 року. Країна продовжить підтримувати гуманітарні цілі Оттавського договору.

Причиною виходу в МЗС вказали потреби посилення оборони в умовах погіршення ситуації у сфері безпеки. Тепер фінська армія має право повернути протипіхотні міни до оборонного арсеналу.

Про своє рішення Фінляндія сповістила ООН та Радбез ООН.

"Припинення дії Угоди не впливає на інші зобов'язання Фінляндії з міжнародного права, такі як зобов'язання з міжнародного гуманітарного права, яких будуть дотримуватися і надалі. Фінляндія продовжить підтримувати гуманітарні цілі Оттавської конвенції та гуманітарну діяльність із розмінування", – зазначили в МЗС.