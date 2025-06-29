Зеленський про вихід з Оттавської конвенції: Це сигнал, що дуже часто альтернативи цим мінам немає
Рішенням про вихід з Оттавської конвенції Україна надсилає сигнал партнерам, що для оборони протипіхотні міни дуже часто не мають альтернативи. Про це розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції та надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни. Причому не тільки зараз, у війні проти України. Це фірмовий почерк російських убивць – знищувати життя всіма методами, які в них є. І хімічну зброю, і балістику, зокрема ракети середньої дальності, також різні типи мін, зокрема протипіхотні. На жаль, так", – зазначив глава держави.
Він нагадав, що сусіди України у Європі також реагують на цю загрозу з боку РФ. Так, вийти з Конвенції вирішили Литва, Латвія та Естонія, а також Польща і Фінляндія.
Зеленський додав, що Україна знає про складності процедури виходу, коли вона відбувається в умовах війни.
Водночас президент зазначив, що цим політичним кроком Київ дає сигнал усім партнерам, на чому необхідно зосереджуватися в захисті.
"Це стосується всіх країн, які по периметру російських кордонів. Саме протипіхотні міни є інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони", – пояснив глава держави.
- Напередодні, вдень 29 червня, Зеленський підписав указ щодо виходу з Оттавської конвенції. Тепер це питання мають розглянути у Верховній Раді. МЗС зазначало, що документ обмежує право України на самооборону, й на момент приєднання до угоди ще не було обставин російської агресії.
- Серед країн, що не приєдналися до Оттавської конвенції, також є США, Китай, Індія, Пакистан.
- Застосування протипіхотних мін критикується деякими гуманітарними організаціями як "нецивілізований засіб ведення війни".