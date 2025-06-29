Зеленский о выходе из Оттавской конвенции: Сигнал о том, что часто альтернативы минам нет

Президент отметил, что этот вопрос касается всех стран, граничащих с Россией.

Володимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Решением о выходе из Оттавской конвенции, Украина посылает сигнал партнерам о том, что для обороны противопехотные мины очень часто не имеют альтернативы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Россия никогда не была участником этой конвенции и крайне цинично использует противопехотные мины. Причем не только сейчас, в войне против Украины. Это фирменный почерк российских убийц – уничтожать жизнь всеми методами, которые у них есть. И химическое оружие, и баллистику, в частности ракеты средней дальности, а также различные типы мин, в том числе противопехотные. К сожалению, так", – отметил глава государства.

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Он напомнил, что соседи Украины в Европе также реагируют на эту угрозу со стороны РФ. Так, выйти из Конвенции решили Литва, Латвия и Эстония, а также Польша и Финляндия.

Зеленский добавил, что Украина знает о сложностях процедуры выхода, когда она происходит в условиях войны.

В то же время президент отметил, что этим политическим шагом Киев посылает сигнал всем партнерам, на чем необходимо сосредоточиться в вопросах защиты.

"Это касается всех стран, расположенных по периметру российских границ. Именно противопехотные мины являются инструментом, у которого очень часто нет альтернативы для обороны", – объяснил глава государства.