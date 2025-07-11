Финляндия официально уведомила ООН о выходе из Оттавской конвенции по минам

После выхода из договора финская армия имеет право вернуть противопехотные мины в оборонный арсенал

Противопехотная мина (Иллюстративное фото: armyinform)

Финляндия вышла из Оттавского договора о противопехотных минах – страна сообщила об этом Организации объединенных наций. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел страны.

Финляндия вышла из договора 10 июля 2025 года, однако решение вступит в силу только в январе 2026 года. Страна продолжит поддерживать гуманитарные цели Оттавского договора.

Причиной выхода в МИД указали потребности усиления обороны в условиях ухудшения ситуации в сфере безопасности. Теперь финская армия имеет право вернуть противопехотные мины в оборонный арсенал.

О своем решении Финляндия известила ООН и Совбез ООН.

"Прекращение действия Соглашения не влияет на другие обязательства Финляндии по международному праву, такие как обязательства по международному гуманитарному праву, которые будут соблюдаться дальше. Финляндия продолжит поддерживать гуманитарные цели Оттавской конвенции и гуманитарную деятельность по разминированию", – отметили в МИД.