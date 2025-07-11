Финляндия официально уведомила ООН о выходе из Оттавской конвенции по минам
Финляндия вышла из Оттавского договора о противопехотных минах – страна сообщила об этом Организации объединенных наций. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел страны.
Финляндия вышла из договора 10 июля 2025 года, однако решение вступит в силу только в январе 2026 года. Страна продолжит поддерживать гуманитарные цели Оттавского договора.
Причиной выхода в МИД указали потребности усиления обороны в условиях ухудшения ситуации в сфере безопасности. Теперь финская армия имеет право вернуть противопехотные мины в оборонный арсенал.
О своем решении Финляндия известила ООН и Совбез ООН.
"Прекращение действия Соглашения не влияет на другие обязательства Финляндии по международному праву, такие как обязательства по международному гуманитарному праву, которые будут соблюдаться дальше. Финляндия продолжит поддерживать гуманитарные цели Оттавской конвенции и гуманитарную деятельность по разминированию", – отметили в МИД.
- В марте Польша и страны Балтии согласовали выход из конвенции о противопехотных минах.
- The Telegraph сообщил, что Польша, Финляндия и страны Балтии могут заминировать границы с Россией противопехотными минами в случае возможного нападения на НАТО.
- 28 июня страны Балтии сообщили ООН о выходе из конвенции о противопехотных минах. В МИД Литвы отметили, что Россия является долгосрочной экзистенциальной угрозой для Европы.
- А 29 июня президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции. В МИД объяснили, что во время ее подписания не было российской агрессии, а президент назвал это сигналом, что очень часто альтернативы этим минам нет.