"Пока в РФ пьянеют от попыток аннексии". Резников показал карту осеннего наступления ВСУ
Министр обороны Алексей Резников показал карту осеннего контрнаступления украинских сил обороны. Он отметил, что продвижение Вооруженных Сил Украины вперед – лучший ответ на российские попытки аннексии.
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"Осеннее наступление украинской армии, день за днем. Пока "российский парламент" пьянеет от тщетных попыток аннексии, наши бойцы продолжают идти вперед. Это лучший ответ на любые "референдумы", "указы", "договоры" и пафосные речи", – заявил Резников.
#UAarmy’s autumn offensive, day by day. While the "russian parliament" is intoxicated from the futile attempts at annexation, our soldiers continue moving forward.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 5, 2022
This is the best answer to any and all "referenda", "decrees", "treaties" and pathetic speeches. pic.twitter.com/qLCBu0Vdns
- Сегодня Путин подписал бумажки о том, что четыре частично оккупированные украинские области – Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская – теперь "приняты в состав РФ".
- Тем временем украинские военные наступают сразу на нескольких направлениях. Идет движение на Сватово Луганской области, освобождены ряд населенных пунктов на юге.
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