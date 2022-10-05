"Пока в РФ пьянеют от попыток аннексии". Резников показал карту осеннего наступления ВСУ

Министр обороны Алексей Резников показал карту осеннего контрнаступления украинских сил обороны. Он отметил, что продвижение Вооруженных Сил Украины вперед – лучший ответ на российские попытки аннексии.

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"Осеннее наступление украинской армии, день за днем. Пока "российский парламент" пьянеет от тщетных попыток аннексии, наши бойцы продолжают идти вперед. Это лучший ответ на любые "референдумы", "указы", "договоры" и пафосные речи", – заявил Резников.

#UAarmy’s autumn offensive, day by day. While the "russian parliament" is intoxicated from the futile attempts at annexation, our soldiers continue moving forward.

This is the best answer to any and all "referenda", "decrees", "treaties" and pathetic speeches. pic.twitter.com/qLCBu0Vdns — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 5, 2022

Сегодня Путин подписал бумажки о том, что четыре частично оккупированные украинские области – Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская – теперь "приняты в состав РФ".

Тем временем украинские военные наступают сразу на нескольких направлениях. Идет движение на Сватово Луганской области, освобождены ряд населенных пунктов на юге.

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Оксана Житнюк

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