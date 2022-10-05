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"Пока в РФ пьянеют от попыток аннексии". Резников показал карту осеннего наступления ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 21:20
Алексей Резников (Фото - Facebook Резникова)

Министр обороны Алексей Резников показал карту осеннего контрнаступления украинских сил обороны. Он отметил, что продвижение Вооруженных Сил Украины вперед – лучший ответ на российские попытки аннексии.

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"Осеннее наступление украинской армии, день за днем. Пока "российский парламент" пьянеет от тщетных попыток аннексии, наши бойцы продолжают идти вперед. Это лучший ответ на любые "референдумы", "указы", "договоры" и пафосные речи", – заявил Резников.

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Оксана Житнюк
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Алексей Резников война аннексия карта контрнаступление
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