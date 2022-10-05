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У Зеленского после подписания Путиным новых бумажек напомнили о законных целях для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 15:43
У Зеленского после подписания Путиным новых бумажек напомнили о законных целях для ВСУ - Фото
Михаил Подоляк (фото - ОП)

После подписания российским диктатором Владимиром Путиным юридически ничтожных "актов" о якобы включении в состав РФ временно оккупированных территорий Украины советник главы Офиса президента напомнил о законных целях для Вооруженных Сил Украины.

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Подоляк подчеркнул, что любые российские объекты, находящиеся на временно оккупированной территории, являются законными военными целями для атаки ВСУ.

"Любое контрнаступление и деоккупация территорий подпадает под концепцию оборонной войны. Это абсолютная аксиома, как для руководства Украины, так и для наших союзников", – заявил Подоляк.

Глава Офиса президента Андрей Ермак тоже отреагировал на "решение" Кремля: "Коллективный сумасшедший дом может и дальше жить в вымышленном мире. Лучшее лекарство – ВСУ, высокоточное оружие, офензива (наступление. – Прим. Ред.). Вернем к реальности, заберем все свое".

  • 30 сентября 2022 года Путин подписал бумажки, где решил назвать "независимыми территориями" временно оккупированные войсками РФ части Запорожской и Херсонской областей.
  • Далее попытку аннексии "одобрили" в нелегитимной Госдуме и в конституционном суде РФ, а Совфед "ратифицировал" эти бумажки.
  • 4 октября президент Зеленский издал указ о ничтожности подписанных Путиным бумажек об украинских территориях.
  • Сегодня Путин подписал бумажки о том, что четыре частично оккупированные украинские области – Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская – теперь "приняты в состав РФ"

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Оксана Житнюк
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