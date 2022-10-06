Силы обороны выбивают артиллерию россиян, выведено из строя 14 танков и 15 дронов — сводка

По подтвержденным данным Генерального штаба, на 5 октября примерное число потерь оккупационных войск России (с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года) составляет 61 330 военнослужащих. Только за прошлые сутки Вооруженные Силы Украины и Силы обороны вывели из строя 10 артсистем, три установки РЗСО, 14 танков и 15 беспилотников оперативно-тактического уровня, говорится в сводке.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 5 октября:

личного состава — около 61 330 человек (+330 за прошедшие сутки);

танков — 2449 единиц (+14);

боевых бронированных машин — 5064 (+26);

артиллерийских систем — 1424 (+10);

РСЗО — 344 (+3);

средств ПВО — 177 (-);

самолетов — 266 (-);

вертолетов — 232 (-);

автотехники и автоцистерн — 3854 (+13);

кораблей/катеров — 15 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1047 (+15);

спецтехники — ​​134 (+2);

крылатых ракет — 246 (-).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.

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Євген Пилипенко

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