Силы обороны выбивают артиллерию россиян, выведено из строя 14 танков и 15 дронов — сводка
По подтвержденным данным Генерального штаба, на 5 октября примерное число потерь оккупационных войск России (с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года) составляет 61 330 военнослужащих. Только за прошлые сутки Вооруженные Силы Украины и Силы обороны вывели из строя 10 артсистем, три установки РЗСО, 14 танков и 15 беспилотников оперативно-тактического уровня, говорится в сводке.
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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 5 октября:
личного состава — около 61 330 человек (+330 за прошедшие сутки);
танков — 2449 единиц (+14);
боевых бронированных машин — 5064 (+26);
артиллерийских систем — 1424 (+10);
РСЗО — 344 (+3);
средств ПВО — 177 (-);
самолетов — 266 (-);
вертолетов — 232 (-);
автотехники и автоцистерн — 3854 (+13);
кораблей/катеров — 15 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1047 (+15);
спецтехники — 134 (+2);
крылатых ракет — 246 (-).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.
- Разведка Британии пишет, что наступление ВСУ на юге поставило армию России перед дилеммой.
- 5 октября в Генштабе сообщили, что сторонники оккупантов бегут из Сватово и Херсонской области.
- Ночью 5 октября Россия ударила ракетами по домам в Запорожье: разрушены целые подъезды.
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