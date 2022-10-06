UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Силы обороны выбивают артиллерию россиян, выведено из строя 14 танков и 15 дронов — сводка

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 09:34
Силы обороны выбивают артиллерию россиян, выведено из строя 14 танков и 15 дронов — сводка - Фото
Работа артиллерии ВСУ (скриншот)

По подтвержденным данным Генерального штаба, на 5 октября примерное число потерь оккупационных войск России (с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года) составляет 61 330 военнослужащих. Только за прошлые сутки Вооруженные Силы Украины и Силы обороны вывели из строя 10 артсистем, три установки РЗСО, 14 танков и 15 беспилотников оперативно-тактического уровня, говорится в сводке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Общие боевые потери врага с 24 февраля по 5 октября:

личного состава — около 61 330 человек (+330 за прошедшие сутки);
танков — 2449 единиц (+14);
боевых бронированных машин — 5064 (+26);
артиллерийских систем — 1424 (+10);
РСЗО — 344 (+3);
средств ПВО — 177 (-);
самолетов — 266 (-);
вертолетов — 232 (-);
автотехники и автоцистерн — 3854 (+13);
кораблей/катеров — 15 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1047 (+15);
спецтехники — ​​134 (+2);
крылатых ракет — 246 (-).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.

Читайте также: Глава Европарламента: Страны ЕС должны дать Украине танки Leopard II

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война потери сводка генштаб 5 октября
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 