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Наступление ВСУ на юге поставило армию России перед дилеммой – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 09:06
Наступление ВСУ на юге поставило армию России перед дилеммой – разведка Британии - Фото
Украинские военные, РСЗО (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские военные наступают на юге, а армия России стала перед дилеммой. Об этом сообщает разведка Британии.

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2 октября ВСУ начали новую фазу наступления в Херсонской области и продвинулись на 20 км, отмечают британцы. Основные успехи были на восточном берегу Ингульца и западном берегу Днепра, но пока нет угрозы основным оборонительным позициям РФ.

Россияне обычно не вступают в контакт и отходят, нарастает угроза для Новой Каховки, отмечают разведчики. Вероятно, это – одна из самых актуальных проблем для российского командования, ведь поврежденная переправа через Днепр в этом районе остается одним из немногих маршрутов для пополнения запасов.

По словам британцев, армия России в итоге стоит перед дилеммой: отвод войск через Днепр сделал бы более приемлемой оборону остальной части Херсонской области, но политические указания запрещают отходить.

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Наступление ВСУ на юге поставило армию России перед дилеммой – разведка Британии

Кроме того, РФ направила на оборону Херсона большую часть своих недоукомплектованных сил ВДВ. Таким образом, сейчас у РФ мало дополнительного высококачественного резерва для стабилизации фронта – скорее всего, она направит на юг мобилизованных.

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Марко Сировой
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ВСУ наступление армия рф юг войска россии разведка великобритании
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