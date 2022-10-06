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ВСУ сбили девять дронов-камикадзе, артиллерия выполнила 350 задач: сводка с юга

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 07:43
ВСУ сбили девять дронов-камикадзе, артиллерия выполнила 350 задач: сводка с юга - Фото
Украинские военные, артиллерия (фото - Армія Inform)

Украинские военные в ночь с 5 на 6 октября сбили девять дронов-камикадзе на юге, сообщают Воздушные силы ВСУ. Артиллерия и ракетчики за 5 октября выполнили 350 задач, передает оперативное командование "Юг".

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Россия ночью пыталась атаковать на юге иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Силы ПВО сбили девять дронов.

Ракетные войска и артиллерия за 5 октября выполнили более 350 заданий. Ориентировочно оккупанты потеряли 58 военных, девять танков, 17 единиц автобронетехники, четыре гаубицы "Мста-С" и "Мста-Б", противотанковый ракетный комплекс, два склада боеприпасов в Баштанском и Бериславском районах.

Тактическое подразделение врага попыталось наступать в направлении Любомировки, но отошло с потерями. Обстановка на юге контролируемая, враг продолжает вести боевые действия, хоть и уступает территорию.

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Марко Сировой
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ВСУ война пво армия рф юг войска россии дроны-камикадзе
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