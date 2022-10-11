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ISW: Беларусь. Маловероятно, что Украину атакуют с севера, несмотря на заявления Лукашенко

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 08:41
ISW: Беларусь. Маловероятно, что Украину атакуют с севера, несмотря на заявления Лукашенко - Фото
Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Маловероятно, что армии РФ и Беларуси атакуют Украину с севера, несмотря на заявления диктатора Александра Лукашенко. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

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Эксперты утверждают, что несмотря на заявление Лукашенко о том, что Беларусь и Россия развертывают региональную группировку войск, они не определили четких параметров данного развертывания. 

Отмечается, что российский компонент любых формирований группировки в Беларуси, скорее всего, будет состоять из мобилизованных россиян низкой готовности, которые, вероятно, не будут представлять значительной военной угрозы для Украины.

В состав этой группировки россияне могут поставить 1-ю гвардейскую танковую армию, 20-ю общевойсковую армию и десантные части, которые понесли большие потери в Украине и имеют низкую боеспособность. 

Аналитики считают, что Кремль может попытаться использовать дополнительные силы в Беларуси, чтобы сковать Силы обороны Украины возле Киева и предотвратить их передислокацию в другие места для участия в контрнаступлениях.

  • Министерство иностранных дел Беларуси 8 октября вызвало украинского посла Игоря Кизима, которому вручили ноту о том, что Украина якобы намерена атаковать территорию РБ. В украинском МИД назвали это провокацией.
  • В ОК "Север" после массированных ракетных ударов 10 октября сообщили, что прорывы или наступления со стороны Беларуси и России в Черниговской области не зафиксированы.
  • В Беларуси нет признаков формирования ударных группировок, заявили в Генштабе ВСУ.

Читайте также: Лукашенко пока не принял окончательного решения вступать в войну против Украины – ГУР 

Дмитро Гриниченко
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Россия война беларусь александр лукашенко isw
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