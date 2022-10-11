ISW: Беларусь. Маловероятно, что Украину атакуют с севера, несмотря на заявления Лукашенко

Маловероятно, что армии РФ и Беларуси атакуют Украину с севера, несмотря на заявления диктатора Александра Лукашенко. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Эксперты утверждают, что несмотря на заявление Лукашенко о том, что Беларусь и Россия развертывают региональную группировку войск, они не определили четких параметров данного развертывания.

Отмечается, что российский компонент любых формирований группировки в Беларуси, скорее всего, будет состоять из мобилизованных россиян низкой готовности, которые, вероятно, не будут представлять значительной военной угрозы для Украины.

В состав этой группировки россияне могут поставить 1-ю гвардейскую танковую армию, 20-ю общевойсковую армию и десантные части, которые понесли большие потери в Украине и имеют низкую боеспособность.

Аналитики считают, что Кремль может попытаться использовать дополнительные силы в Беларуси, чтобы сковать Силы обороны Украины возле Киева и предотвратить их передислокацию в другие места для участия в контрнаступлениях.

Министерство иностранных дел Беларуси 8 октября вызвало украинского посла Игоря Кизима, которому вручили ноту о том, что Украина якобы намерена атаковать территорию РБ. В украинском МИД назвали это провокацией.

В ОК "Север" после массированных ракетных ударов 10 октября сообщили, что прорывы или наступления со стороны Беларуси и России в Черниговской области не зафиксированы.

В Беларуси нет признаков формирования ударных группировок, заявили в Генштабе ВСУ.

Читайте также: Лукашенко пока не принял окончательного решения вступать в войну против Украины – ГУР

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.