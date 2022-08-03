Кулеба о Беларуси: Мы разорвем дипотношения в случае агрессии, но оправданий им нет
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатические отношения с Беларусью будут разорваны, если ее армия зайдет на территорию Украины. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.
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По его словам, он помнит, как в ночь на 24 февраля с территории Беларуси началось полномасштабное вторжение России в Украину, однако до этого беларусы "клялись", что не представляют для Украины никакой угрозы.
Он отметил, что у него "нет иллюзий насчет Беларуси, а есть трезвый анализ происходящего, и каким образом не давать дополнительных поводов" самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко "принимать те или иные решения".
"Я уже говорил публично и моя позиция не изменилась: если беларуские вооруженные силы зайдут на территорию Украины, я немедленно отправлю предложение разорвать с ними дипломатические отношения. А относительно того, что с территории Беларуси проходят обстрелы, мне кажется, нет смысла привязывать это к датам. То, что в воздушном пространстве Беларуси летают российские бомбардировщики – иногда просто тренируются, иногда стреляют – это наша ежедневная реальность", — сказал министр.
Кулеба подчеркнул, что Беларусь является соучастником вооруженной агрессии против Украины и это "не подлежит никаким сомнениям, а поэтому никаких оправданий Беларуси нет и не будет".
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