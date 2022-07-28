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Ракетная угроза со стороны Беларуси будет сохраняться еще три месяца — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 12:29
Ракетная угроза со стороны Беларуси будет сохраняться еще три месяца — Генштаб - Фото
Алексей Громов (Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform)

Ракетная угроза со стороны Беларуси будет сохраняться еще три месяца, также не исключаются вооруженные провокации на границе. Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, на Волынском, Житомирской и Киевском направлениях обстановка остается контролируемой Вооруженными Силами Украины, а вероятность сухопутного вторжения со стороны Беларуси остается низкой.

Одновременно он не исключил возможность вооруженных провокаций на границе Украины и Беларуси со стороны российского и беларуского спецназа, а также боевиков российских частных военных компаний. 

Громов отметил, что на протяжении трех месяцев будет сохраняться угроза ракетных ударов со стороны Беларуси. 

Читайте также: На Волыни в районе Луцка и Ковеля зафиксировали беспилотники из Беларуси — Генштаб 

Дмитрий Гриниченко
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ракетные удары война беларусь генштаб
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