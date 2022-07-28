Ракетная угроза со стороны Беларуси будет сохраняться еще три месяца — Генштаб

Ракетная угроза со стороны Беларуси будет сохраняться еще три месяца, также не исключаются вооруженные провокации на границе. Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, на Волынском, Житомирской и Киевском направлениях обстановка остается контролируемой Вооруженными Силами Украины, а вероятность сухопутного вторжения со стороны Беларуси остается низкой.

Одновременно он не исключил возможность вооруженных провокаций на границе Украины и Беларуси со стороны российского и беларуского спецназа, а также боевиков российских частных военных компаний.

Громов отметил, что на протяжении трех месяцев будет сохраняться угроза ракетных ударов со стороны Беларуси.

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Дмитрий Гриниченко

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