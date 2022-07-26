На Волыни в районе Луцка и Ковеля зафиксировали беспилотники из Беларуси — Генштаб

В Волынской области зафиксировали ведение воздушной разведки с территории Беларуси вблизи Луцка и Ковеля. Об этом сообщили в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях армия Беларуси провела тренировки по связи между пунктами управления.

С территории Беларуси было зафиксировано ведение воздушной разведки беспилотниками оперативно-тактического уровня в направлении Луцка и Ковеля.

Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

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Дмитрий Гриниченко

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