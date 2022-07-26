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На Волыни в районе Луцка и Ковеля зафиксировали беспилотники из Беларуси — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 07:22
На Волыни в районе Луцка и Ковеля зафиксировали беспилотники из Беларуси — Генштаб - Фото
Российский БПЛА (Фото: скриншот с видео)

В Волынской области зафиксировали ведение воздушной разведки с территории Беларуси вблизи Луцка и Ковеля. Об этом сообщили в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях армия Беларуси провела тренировки по связи между пунктами управления.

С территории Беларуси было зафиксировано ведение воздушной разведки беспилотниками оперативно-тактического уровня в направлении Луцка и Ковеля. 

Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси. 

СПРАВКА. Начиная с конца апреля, армия Беларуси, с которой граничит, в частности, и Волынская область, проводит различные учения. Людям вручают повестки и массово вызывают в военкоматы. Беларусь сосредоточила до семи батальонов у границы. Власти Киевской области заявляют, что к возможному повторному наступлению оккупантов с территории Беларуси подготовлены. По состоянию на начало июля Генштаб ВСУ не видел, чтобы Беларусь готовила ударные группировки.

Читайте также: Падение сбитых российских беспилотников на Волыни. В ОП показали фото последствий

Дмитрий Гриниченко
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Генштаб ВСУ война беларусь Волынская область
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