На Волыни в районе Луцка и Ковеля зафиксировали беспилотники из Беларуси — Генштаб
26.07.2022, 07:22
Российский БПЛА (Фото: скриншот с видео)
В Волынской области зафиксировали ведение воздушной разведки с территории Беларуси вблизи Луцка и Ковеля. Об этом сообщили в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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На Волынском и Полесском направлениях армия Беларуси провела тренировки по связи между пунктами управления.
С территории Беларуси было зафиксировано ведение воздушной разведки беспилотниками оперативно-тактического уровня в направлении Луцка и Ковеля.
Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.
СПРАВКА. Начиная с конца апреля, армия Беларуси, с которой граничит, в частности, и Волынская область, проводит различные учения. Людям вручают повестки и массово вызывают в военкоматы. Беларусь сосредоточила до семи батальонов у границы. Власти Киевской области заявляют, что к возможному повторному наступлению оккупантов с территории Беларуси подготовлены. По состоянию на начало июля Генштаб ВСУ не видел, чтобы Беларусь готовила ударные группировки.
- 25 июля в Волынской области в понедельник сбили два беспилотника. Обломки одного из них упали на дома, в результате чего один человек погиб.
- Начальник военной разведки Кирилл Буданов советует украинцам не нервничать из-за военных учений в Беларуси.
- В МИДе говорили, что Украина разорвет дипломатические отношения с Беларусью, если ее армия пересечет границу и пойдет на прямое вторжение.
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