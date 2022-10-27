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Генштаб: В Беларуси готовятся к эскалации. Говорят о "превентивных мерах" против Украины

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 12:22
Генштаб: В Беларуси готовятся к эскалации. Говорят о
Алексей Громов (Фото: скриншот с видео)

В Беларуси представители вооруженных сил, а также силовых структур РФ и РБ проводят системную подготовку к эскалации. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

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По его словам, офицеры российской армии участвуют в оценке боевой готовности воинских частей в Гродненской, Гомельской и Брестской областях Беларуси. 

Он отметил, что в стране продолжаются скрытные перемещения личного состава, техники и военные маневры. Одновременно, представители режима диктатора Александра Лукашенко публично говорят об отсутствии намерений нападать на Украину. 

"Проводятся постоянные встречи военно-политического руководства с представителями трудовых коллективов, на которых формируют образ врага с необходимостью проведения "превентивных действий" против Украины и НАТО", — сказал Громов. 

  • С территории Беларуси регулярно отправляются эшелоны с боеприпасами и военной техникой для российских оккупантов.
  • В Генштабе сообщили, что угроза возобновления наступления армии РФ на северном фронте растет, и на этот раз направление наступления может быть изменено. В британской разведке тем временем считают, что Лукашенко просто отвлекает ВСУ.
  • По данным Генштаба, в Пинском и Столинском районах Беларуси местные спецслужбы запретили вести любую видеосъемку, включая использование автомобильных видеорегистраторов.

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Дмитро Гриниченко
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Россия война беларусь генштаб Алексей Громов
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