Генштаб: В Беларуси готовятся к эскалации. Говорят о "превентивных мерах" против Украины

В Беларуси представители вооруженных сил, а также силовых структур РФ и РБ проводят системную подготовку к эскалации. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

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По его словам, офицеры российской армии участвуют в оценке боевой готовности воинских частей в Гродненской, Гомельской и Брестской областях Беларуси.

Он отметил, что в стране продолжаются скрытные перемещения личного состава, техники и военные маневры. Одновременно, представители режима диктатора Александра Лукашенко публично говорят об отсутствии намерений нападать на Украину.

"Проводятся постоянные встречи военно-политического руководства с представителями трудовых коллективов, на которых формируют образ врага с необходимостью проведения "превентивных действий" против Украины и НАТО", — сказал Громов.

С территории Беларуси регулярно отправляются эшелоны с боеприпасами и военной техникой для российских оккупантов.

В Генштабе сообщили, что угроза возобновления наступления армии РФ на северном фронте растет, и на этот раз направление наступления может быть изменено. В британской разведке тем временем считают, что Лукашенко просто отвлекает ВСУ.

По данным Генштаба, в Пинском и Столинском районах Беларуси местные спецслужбы запретили вести любую видеосъемку, включая использование автомобильных видеорегистраторов.

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Дмитро Гриниченко

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