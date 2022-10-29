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Скорее всего, операция по освобождению Херсона продлится до конца ноября – Буданов

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2022, 13:28
Скорее всего, операция по освобождению Херсона продлится до конца ноября – Буданов - Фото
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Силы обороны, вероятно, деоккупируют Херсон до конца ноября. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью The Drive.

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Буданову задали вопрос, сколько времени Украине понадобится, чтобы отвоевать Херсон.

"Скорее всего, операция по освобождению Херсона продлится до конца следующего месяца", – ответил начальник ГУР.

По его словам, россияне направили в Херсон свои наиболее подготовленные и боеспособные части.

Костяк группировки составляют воздушно-десантные войска РФ, российские силы специальных операций и морская пехота, их усиливают за счет мобилизованных.

Буданов сообщил, что в Херсоне и на обоих берегах Днепра находятся около 40 000 российских военных.

"Мы пытаемся смягчить это настолько, насколько это возможно, но без боя это не пройдет", – сказал начальник ГУР в ответ на комментарий журналиста, что, похоже, будет "кровавая битва".

Буданов сообщил, что в Херсонской области ежедневно идут бои, украинские войска стремятся окружить Херсон, а российские – пытаются помешать сделать это.

Начальника ГУР спросили о возможном подрыве россиянами заминированной дамбы Каховской ГЭС.

"По нашей оценке, если такое решение будет принято, они взорвут только дорогу, которая проходит через плотину, чтобы сделать ее невозможной для наших транспортных средств, а также гидрозатворы плотины, что вызовет лишь частичное разрушение объекта", – сказал Буданов.

По его словам, они могут сделать это после того, как Силы обороны освободят Херсон, чтобы воспрепятствовать продвижению украинских войск на восточный берег.

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Наталія Медведєва
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Херсон гур дамба Кирилл Буданов
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