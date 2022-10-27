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Зеленский о Херсоне: РФ устроила информационную атаку, чтобы мы перебросили туда войска

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 16:07
Зеленский о Херсоне: РФ устроила информационную атаку, чтобы мы перебросили туда войска - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Российские оккупанты не собираются отступать из Херсона, хотя и устроили информационную операцию, чтобы Украина перебросила туда войска с других направлений. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

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По его словам, Украина обязательно освободит Херсон, однако это будет сложно из-за того, что украинское командование ценит людей. 

"Мы не можем относиться к людям как Россия, для нас важны жизни, не можем сказать: идите туда и умирайте. Поэтому мы ищем пути, просим больше бронированной техники, чтобы сохранить больше людей", — сказал Зеленский.

Он отметил, что не видит, чтобы россияне бежали из Херсона — глава государства назвал слухи о возможном отступлении противника из города информационной атакой, чтобы перебросить украинские подразделения с других опасных направлений. 

"Они не готовы покинуть Херсон, но знают, что если мы достигнем успеха, то они попадут в окружение. Мы работаем над этим. Их наиболее подготовленные солдаты остаются на местах, никто не выехал", — резюмировал президент.

Читайте также: Херсон. ВСУ успешно продвигаются с севера, но россияне, похоже, окопались — Пентагон 

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Россия Украина война Херсон
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