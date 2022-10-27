Зеленский о Херсоне: РФ устроила информационную атаку, чтобы мы перебросили туда войска
Российские оккупанты не собираются отступать из Херсона, хотя и устроили информационную операцию, чтобы Украина перебросила туда войска с других направлений. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию
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По его словам, Украина обязательно освободит Херсон, однако это будет сложно из-за того, что украинское командование ценит людей.
"Мы не можем относиться к людям как Россия, для нас важны жизни, не можем сказать: идите туда и умирайте. Поэтому мы ищем пути, просим больше бронированной техники, чтобы сохранить больше людей", — сказал Зеленский.
Он отметил, что не видит, чтобы россияне бежали из Херсона — глава государства назвал слухи о возможном отступлении противника из города информационной атакой, чтобы перебросить украинские подразделения с других опасных направлений.
"Они не готовы покинуть Херсон, но знают, что если мы достигнем успеха, то они попадут в окружение. Мы работаем над этим. Их наиболее подготовленные солдаты остаются на местах, никто не выехал", — резюмировал президент.
- Дождливая погода "немного замедлила" деоккупацию захваченных Россией территорий в Херсонской области, но, невзирая на трудности, ВСУ успешно применяют на южном фронте тактику малых шагов, заявил министр обороны Алексей Резников.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что ситуация вокруг временно оккупированного Херсона является "непростой".
- Российские оккупанты два раза на разных направлениях пытались прорвать позиции ВСУ на юге, но потерпели неудачу.
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