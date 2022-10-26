Херсон. ВСУ успешно продвигаются с севера, но россияне, похоже, окопались — Пентагон
Российским оккупантам, похоже, удалось окопаться в Херсонской области, хотя Вооруженные Силы Украины продолжают движение на город с севера. Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.
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По его словам, украинские военные продолжают двигаться с севера в сторону Херсона на трех направлениях, "делая некоторые выигрыши в этом плане".
Одновременно он отметил, что россиянам, похоже, удалось окопаться, чтобы продолжать оборону временно оккупированной Херсонской области.
"Это та область, за которой мы продолжим внимательно следить. Но опять же, украинцы могли предоставить вам дополнительную информацию", — сказал Райдер.
- Дождливая погода "немного замедлила" деоккупацию захваченных Россией территорий в Херсонской области, но, невзирая на трудности, ВСУ успешно применяют на южном фронте тактику малых шагов, заявил министр обороны Алексей Резников.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что ситуация вокруг временно оккупированного Херсона является "непростой".
- Российские оккупанты два раза на разных направлениях пытались прорвать позиции ВСУ на юге, но потерпели неудачу.
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