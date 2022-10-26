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Херсон. ВСУ успешно продвигаются с севера, но россияне, похоже, окопались — Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 10:36
Херсон. ВСУ успешно продвигаются с севера, но россияне, похоже, окопались — Пентагон - Фото
Пэт Райдер (Фото: U.S. Department of Defence)

Российским оккупантам, похоже, удалось окопаться в Херсонской области, хотя Вооруженные Силы Украины продолжают движение на город с севера. Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

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По его словам, украинские военные продолжают двигаться с севера в сторону Херсона на трех направлениях, "делая некоторые выигрыши в этом плане". 

Одновременно он отметил, что россиянам, похоже, удалось окопаться, чтобы продолжать оборону временно оккупированной Херсонской области. 

"Это та область, за которой мы продолжим внимательно следить. Но опять же, украинцы могли предоставить вам дополнительную информацию", — сказал Райдер.

Читайте также: Херсон. Россияне обустраивают позиции на Левобережье и минируют берег Днепра – Генштаб 

Дмитро Гриниченко
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пентагон война Херсон Пэт Райдер
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