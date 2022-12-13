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Ситуация с "внезапной" проверкой боеспособности в Беларуси отслеживается – пограничники

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 16:16
Ситуация с
Фото: МО РБ

Госпогранслужба не видит создания ударных группировок вооруженными силами Беларуси у границы с Украиной, но изучает ситуацию с "внезапной" проверкой боеготовности, которую сегодня объявили в Минобороны РБ. Об этом на брифинге заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

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"По этому направлению не отмечается изменений в обстановке по линии границы, она остается полностью контролируемой", – сказал Демченко.

По его словам, количество и характер действий подразделений ВС РБ, находящихся у границы, не меняется.

Спикер ГПСУ отметил, что Силы обороны Украины следят за проверкой боеготовности, которую сегодня объявили в Минобороны Беларуси. "И хотя непосредственного создания группировок, которые могли бы осуществить вторжение, мы не отмечаем, но такими действиями — в отношении совместных учений, развертывания региональной группировки войск, проверки боевой готовности — все это показывает, что Беларусь активно сотрудничает с Россией и действует по единому их замыслу", – сказал Демченко.

  • Сегодня утром в армии Беларуси сообщили о "внезапной" проверке боеготовности. По данным Минобороны РБ, войскам предстоит "в кратчайшие сроки выдвинуться в определенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина".
  • Первые подразделения ВС Беларуси отправились к границе с Украиной.
Вадим Ребрина
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