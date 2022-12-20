UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ накрыли пункт дислокации армии России в Чаплинке и сбили два вертолета – сводка

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 07:57
ВСУ накрыли пункт дислокации армии России в Чаплинке и сбили два вертолета – сводка - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные отбивают атаки на Донбассе, накрыли пункт дислокации армии России в Чаплинке и сбили два вертолета. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Действия сил обороны

Украинские военные 18 декабря поразили пункт постоянной дислокации врага в Чаплинке Херсонской области, где находится аэродром. Данные о потерях врага уточняются.

ВСУ накрыли пункт дислокации армии России в Чаплинке и сбили два вертолета – сводка

За прошедшие сутки авиация нанесла 16 ударов по районам скопления сил и техники, а также шесть – по позициям ЗРК. Силы ПВО сбили два российских вертолета.

Ракетные войска и артиллерия поразили склад боеприпасов, три пункта управления и три района скопления живой силы врага.

За 19 декабря отбиты атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Червонопоповки, Серебрянского Луганской области, а тажке Верхнекаменского, Подгородного, Бахмута, Опытного, Курдюмовки, Красногоровки и Марьинки – Донецкой области.

Действия оккупантов

РФ сосредотачивает усилия на наступлении под Бахмутом и Авдеевкой, пытается восстановить потерянное положение под Лиманом и обороняется на других направлениях.

За сутки нанесла четыре ракетных и 60 авиационных ударов, более 80 раз обстреливала из РСЗО. 

Читайте также: Мобилизация в Украине. Первыми идут люди с опытом, других обучают как минимум месяц — ВСУ

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ Донбасс армия рф генштаб вертолеты чаплинка войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 