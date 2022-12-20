ВСУ накрыли пункт дислокации армии России в Чаплинке и сбили два вертолета – сводка

Украинские военные отбивают атаки на Донбассе, накрыли пункт дислокации армии России в Чаплинке и сбили два вертолета. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Действия сил обороны

Украинские военные 18 декабря поразили пункт постоянной дислокации врага в Чаплинке Херсонской области, где находится аэродром. Данные о потерях врага уточняются.

За прошедшие сутки авиация нанесла 16 ударов по районам скопления сил и техники, а также шесть – по позициям ЗРК. Силы ПВО сбили два российских вертолета.

Ракетные войска и артиллерия поразили склад боеприпасов, три пункта управления и три района скопления живой силы врага.

За 19 декабря отбиты атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Червонопоповки, Серебрянского Луганской области, а тажке Верхнекаменского, Подгородного, Бахмута, Опытного, Курдюмовки, Красногоровки и Марьинки – Донецкой области.

Действия оккупантов

РФ сосредотачивает усилия на наступлении под Бахмутом и Авдеевкой, пытается восстановить потерянное положение под Лиманом и обороняется на других направлениях.

За сутки нанесла четыре ракетных и 60 авиационных ударов, более 80 раз обстреливала из РСЗО.

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Марко Сировой

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