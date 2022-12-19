UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мобилизация в Украине. Первыми идут люди с опытом, других обучают как минимум месяц — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 13:49
Мобилизация в Украине. Первыми идут люди с опытом, других обучают как минимум месяц — ВСУ - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

В первую очередь в Украине мобилизуют людей с боевым или военным опытом, не служившие в армии обучаются как минимум месяц — иногда несколько месяцев. Об этом на брифинге сообщил начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, людей без военного опыта в обязательном порядке направляют на обучение в учебные центры или высшие учебные заведения. Минимальный срок подготовки составляет один месяц — в зависимости от специальности и ее сложности срок может быть большим.

Он отметил, что ВСУ нужны все специальности, но сегодня больше других призывают стрелков и танкистов. 

"Нам также нужны связисты, шифровальщики и другие специальности. Некоторых призываем больше, некоторых меньше", — сказал Горбач.

Представитель командования заявил, что кроме индивидуальной подготовки есть коллективная, когда люди попадают в подразделения перед отправкой в зону боевых действий. 

"С ними также проводят занятия на полигонах и в других местах. Индивидуальная и коллективная подготовка может занять несколько месяцев. Перед боевыми задачами подразделения проходят боевую слаженность", — резюмировал он.

Читайте также: Мобилизация после Нового года. Минобороны говорит: Все зависит от войны, паника не нужна

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война мобилизация обучение Роман Горбач
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 