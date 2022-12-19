Мобилизация в Украине. Первыми идут люди с опытом, других обучают как минимум месяц — ВСУ
В первую очередь в Украине мобилизуют людей с боевым или военным опытом, не служившие в армии обучаются как минимум месяц — иногда несколько месяцев. Об этом на брифинге сообщил начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.
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По его словам, людей без военного опыта в обязательном порядке направляют на обучение в учебные центры или высшие учебные заведения. Минимальный срок подготовки составляет один месяц — в зависимости от специальности и ее сложности срок может быть большим.
Он отметил, что ВСУ нужны все специальности, но сегодня больше других призывают стрелков и танкистов.
"Нам также нужны связисты, шифровальщики и другие специальности. Некоторых призываем больше, некоторых меньше", — сказал Горбач.
Представитель командования заявил, что кроме индивидуальной подготовки есть коллективная, когда люди попадают в подразделения перед отправкой в зону боевых действий.
"С ними также проводят занятия на полигонах и в других местах. Индивидуальная и коллективная подготовка может занять несколько месяцев. Перед боевыми задачами подразделения проходят боевую слаженность", — резюмировал он.
- Горбач заявил, что мобилизация в Украине немного снизилась по темпам в сравнении с началом большой войны, никаких волн нет, а призыв идет по плану Генерального штаба.
- Сейчас в Украине нет потребности вручать повестки военнообязанным на блокпостах, так как есть большое количество добровольцев, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский. Министр обороны Алексей Резников сообщил, что пока нет необходимости и в дополнительной волне мобилизации.
- В Генштабе также говорили, что мобилизация в Украине идет по плану и без сумбура для комплектования частей ВСУ.
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