Мобилизация в Украине. Первыми идут люди с опытом, других обучают как минимум месяц — ВСУ

В первую очередь в Украине мобилизуют людей с боевым или военным опытом, не служившие в армии обучаются как минимум месяц — иногда несколько месяцев. Об этом на брифинге сообщил начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.

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По его словам, людей без военного опыта в обязательном порядке направляют на обучение в учебные центры или высшие учебные заведения. Минимальный срок подготовки составляет один месяц — в зависимости от специальности и ее сложности срок может быть большим.

Он отметил, что ВСУ нужны все специальности, но сегодня больше других призывают стрелков и танкистов.

"Нам также нужны связисты, шифровальщики и другие специальности. Некоторых призываем больше, некоторых меньше", — сказал Горбач.

Представитель командования заявил, что кроме индивидуальной подготовки есть коллективная, когда люди попадают в подразделения перед отправкой в зону боевых действий.

"С ними также проводят занятия на полигонах и в других местах. Индивидуальная и коллективная подготовка может занять несколько месяцев. Перед боевыми задачами подразделения проходят боевую слаженность", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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