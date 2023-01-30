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Буданов: Оппозиция в РФ пытается винить в войне только Путина, а не общество — это не так

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 10:04
Буданов: Оппозиция в РФ пытается винить в войне только Путина, а не общество — это не так - Фото
Кирилл Буданов (Фото: ОП)

Часть российской оппозиции пытается винить в войне РФ против Украины только диктатора Владимира Путина и его окружение, оправдывая общество. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью польскому изданию Wiadomosci.

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По его словам, взаимодействие с Россией после войны будет сложным процессом. Он отметил, что в настоящее время в российском информационном пространстве, а также среди части оппозиции начинает продвигаться идея о том, что в войне следует винить только "путинскую клику", а общество тут ни при чем.

"А ведь мы воюем со страной, где более двух третей населения поддержали действия Путина. Мы не знаем, каким будет будущее России. На сколько элементов она распадется и с кем придется говорить о репарациях и привлечении к ответственности виновных в преступлениях", — сказал Буданов.

Разведчик заявил, что задачи Украины — это системное ослабление России, для чего необходимо активно интегрироваться в евроатлантические и европейские структуры — политические, экономические, силовые, правовые, гуманитарные и образовательные. 

"И забудьте о нашем постсоветском периоде как о страшном сне. Наконец, у нас должна быть какая-то форма контроля над новой послевоенной Россией. Чтобы то, что случилось с Украиной, больше никогда не повторилось", — резюмировал он.

Читайте также: Буданов: Путин — посмешище, РФ осталось недолго. Ее трансформация пойдет на пользу миру

Дмитро Гриниченко
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война владимир путин разведка Кирилл Буданов
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