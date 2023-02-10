Макрон хочет лишить Путина высшей награды Франции – ждет "подходящего момента"
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что может лишить российского диктатора Владимира Путина высшей награды Франции, но ждет "подходящего момента" для этого. Об этом сообщает France24.
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Путин получил орден Почетного легиона, высшую награду французской системы наград, в 2006 году, когда у Москвы улучшились отношения с Парижем и Западом.
Но после того, как в прошлом году Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину, связи практически разорвались.
Издание напоминает, что 8 февраля Макрон наградил орденом Почетного легиона президента Владимира Зеленского, теперь ему предстоит официально лишить Путина этой награды.
Выступая после саммита ЕС, Макрон признал, что вопрос о награде Путина является "символическим, но важным".
И хотя Макрон сказал, что считает, что имеет право отозвать награду, он добавил: "Это не решение, которое я принял сегодня".
Такие решения, по его словам, "всегда имеют смысл, и я думаю, что вы должны найти правильный момент для их принятия".
- В Украине набрала более 25 000 подписей петиция с призывом лишить экс-главу запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Юрия Бойко звания Герой Украины. Зеленский рассмотрел ее и поручил Шмыгалю найти основания, чтобы лишить Бойко звания.
- Украинское правительство одобрило законопроект, который в случае принятия Верховной Радой позволит это сделать.
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