Россия ночью атаковала четырьмя ракетами и дронами. Силы обороны сбили 16 целей
В ночь на 8 сентября оккупанты атаковали украинские регионы ударными беспилотниками и авиационными ракетами. Силам обороны удалось уничтожить 16 воздушных целей. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
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По информации военных, россияне нанесли удар четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области РФ и 23 ударными дронами (районы пусков: Курск и мыс Чауда во временно оккупированном Крыму).
Силы обороны сбили одну ракету и 15 "шахедов". Кроме того, два вражеских беспилотника локационно потеряны. Также три ракеты Х-59 не достигли целей в результате работы Сил обороны.
Противовоздушная оборона работала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.
- В ночь на 8 сентября россияне нанесли авиационный удар по городу Сумы. Жертвами атаки стали два человека.
- Ночью ВС сообщили, что во время дроновой атаки на Одесскую область российские "шахеды" нарушили воздушное пространство Румынии.
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