Россия ударила по Полтавской общине

Иллюстративное фото: Воздушные силы

Россия совершила очередную атаку против Полтавской общины. Об этом сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин.

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"Враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавской общине. Предварительно без жертв", – говорится в сообщении.

В 22:22 Воздушные силы предупреждали о скоростной цели через Харьковскую область в направлении Полтавы.

3 сентября россияне ударили двумя ракетами (предварительно, "Искандер-М") по учебному заведению в Полтаве – военному Институту связи, а также медицинскому заведению.

Главком ВСУ Сырский заявил, что к расследованию привлечена Военная служба правопорядка.

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