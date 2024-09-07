Россия ударила по Полтавской общине
Россия совершила очередную атаку против Полтавской общины. Об этом сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин.
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"Враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавской общине. Предварительно без жертв", – говорится в сообщении.
В 22:22 Воздушные силы предупреждали о скоростной цели через Харьковскую область в направлении Полтавы.
- 3 сентября россияне ударили двумя ракетами (предварительно, "Искандер-М") по учебному заведению в Полтаве – военному Институту связи, а также медицинскому заведению.
- Главком ВСУ Сырский заявил, что к расследованию привлечена Военная служба правопорядка.
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