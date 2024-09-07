Росія вгатила по Полтавській громаді

Ілюстративне фото: Повітряні сили

Росія здійснила чергову атаку проти Полтавської громади. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

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"Ворог поцілив у цивільну інфраструктуру в Полтавській громаді. Попередньо без жертв", – йдеться в повідомленні.

О 22:22 Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль через Харківщину в напрямку Полтави.

3 вересня росіяни вдарили двома ракетами (попередньо, "Іскандер-М") по навчальному закладу у Полтаві – військовому Інституту зв'язку, а також медичному закладу.

Головком ЗСУ Сирський заявив, що до розслідування залучено Військову службу правопорядку.

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