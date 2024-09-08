Росія вночі атакувала чотирма ракетами й дронами. Сили оборони збили 16 цілей

Полювання на "шахеди" (Фото: Telegram-канал Олексія Кулеби)

У ніч проти 8 вересня окупанти атакували українські регіони ударними безпілотниками й авіаційними ракетами. Силам оборони вдалося знищити 16 повітряних цілей. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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За інформацією військових, росіяни завдали удару чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 із Бєлгородської області РФ та 23 ударними дронами (райони пусків: Курськ та мис Чауда в тимчасово окупованому Криму).

Сили оборони збили одну ракету та 15 "шахедів". Крім того, два ворожі безпілотники локаційно втрачені. Також три ракети Х-59 не досягли цілей внаслідок роботи Сил оборони.

Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

У ніч проти 8 вересня росіяни завдали авіаційного удару по місту Суми. Жертвами атаки стали двоє людей.

Вночі ПС повідомили, що під час дронової атаки на Одеську область російські "шахеди" порушили повітряний простір Румунії.

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