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Мариуполь. Появились спутниковые снимки разрушенного завода Азовсталь

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 02:59
Мариуполь. Появились спутниковые снимки разрушенного завода Азовсталь - Фото
Разрушенный Россией Мариуполь (скриншот)

Спутниковые снимки территории Азовстали зафиксировали разрушения, которые нанесли заводы постоянные авиаудары российских оккупантов. Фотографии американской компании Maxar Technologies опубликовал в Twitter журналист New York Times Кристиан Триберт.

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Как видно на спутниковых снимках, завод Азовсталь, который защищают украинские военные в блокированном российскими оккупантами Мариуполе, очень сильно разрушен.

"На первом изображении показан общий вид завода, на втором изображении чуть больший план, а на третьем изображении самый близкий вид на часть участка", – написал журналист в комментарии к фото.

  • 30 апреля замкомандира полка Нацгвардии "Азов" Святослав Паламарь сообщил в видеообращении, что всю ночь по территории завода работала артиллерия, что привело к новым разрушениям.

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Наталия Медведева
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азовсталь спутниковые снимки мариуполь
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