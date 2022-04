Мариуполь. Появились спутниковые снимки разрушенного завода Азовсталь

Спутниковые снимки территории Азовстали зафиксировали разрушения, которые нанесли заводы постоянные авиаудары российских оккупантов. Фотографии американской компании Maxar Technologies опубликовал в Twitter журналист New York Times Кристиан Триберт.

Как видно на спутниковых снимках, завод Азовсталь, который защищают украинские военные в блокированном российскими оккупантами Мариуполе, очень сильно разрушен.

"На первом изображении показан общий вид завода, на втором изображении чуть больший план, а на третьем изображении самый близкий вид на часть участка", – написал журналист в комментарии к фото.

This off-nadir satellite image captured by @Maxar's WorldView-3 shows the utter destruction at the Azovstal steel plant in Mariupol. First image shows the overview of the plant, second image slightly more close-up, and closest view of a part of the site is the third image. pic.twitter.com/RcmZShnv5e