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Российские оккупанты в упор расстреливают из танка жилые дома в Мариуполе – видео "Азова"

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2022, 18:44
Российские оккупанты в упор расстреливают из танка жилые дома в Мариуполе – видео
Скриншот из видеозаписи

Полк Нацгвардии "Азов" опубликовал видео, на котором российские оккупанты в упор обстреливают дом с гражданскими в Мариуполе.

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"На этом видео – наглядная демонстрация, почему гражданские жители Мариуполя, в том числе те, которые скрываются на территории завода Азовсталь, боятся выходить из подвалов и не верят оккупантам относительно возможности безопасной эвакуации из города", – сказано в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как российский танк в упор расстреливает жилой дом. "Азов" сообщил, что украинских защитников там не было, однако от российских бомб и авианалетов в подвале прятались гражданские.

Следующие кадры – оккупанты выводят из обстрелянного ими дома уцелевших жителей на следующий день. Люди стоят на коленях, россияне толкают и подгоняют раненых и пожилых гражданских. Дальнейшая их судьба неизвестна, отмечают в "Азове".

Читайте также статью: "Нам тяжело, но даем отпор". Устоит ли Мариуполь под натиском РФ: все возможные сценарии

Оксана Житнюк
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мариуполь Азов
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