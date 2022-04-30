Российские оккупанты в упор расстреливают из танка жилые дома в Мариуполе – видео "Азова"

Полк Нацгвардии "Азов" опубликовал видео, на котором российские оккупанты в упор обстреливают дом с гражданскими в Мариуполе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"На этом видео – наглядная демонстрация, почему гражданские жители Мариуполя, в том числе те, которые скрываются на территории завода Азовсталь, боятся выходить из подвалов и не верят оккупантам относительно возможности безопасной эвакуации из города", – сказано в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как российский танк в упор расстреливает жилой дом. "Азов" сообщил, что украинских защитников там не было, однако от российских бомб и авианалетов в подвале прятались гражданские.

Следующие кадры – оккупанты выводят из обстрелянного ими дома уцелевших жителей на следующий день. Люди стоят на коленях, россияне толкают и подгоняют раненых и пожилых гражданских. Дальнейшая их судьба неизвестна, отмечают в "Азове".

Мариуполь почти два месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен. По словам президента Зеленского, пока нет возможности разблокировать город военным путем.

Украинские защитники сосредоточены в районе завода Азовсталь, там же прячутся от обстрелов сотни мирных жителей.

Читайте также статью: "Нам тяжело, но даем отпор". Устоит ли Мариуполь под натиском РФ: все возможные сценарии

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.