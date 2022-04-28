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Мариуполь. Этой ночью было колоссальное количество фосфорных бомб, 50 авиаударов – "Азов" видео

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 11:22
Видео - полк Азов
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Армия РФ ночью сбросила на Мариуполь колоссальное количество фосфорных бомб, нанесла около 50 авиаударов, била из артиллерии. Об этом заявил в обращении заместитель командира полка "Азов", капитан Святослав Паламар. Видео опубликовал полк Нацгвардии "Азов" в YouTube.

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"Эта ночь – просто колоссальное количество фосфорных бомб, 50 авиаударов, ракет, арты и всего, что может использовать варвар против человечества", – сказал он.

Паламар заявил, что день в Мариуполе идет "как год". По его словам, защитники города остались один на один против авиации, кораблей и артиллерии, а Россия пытается скрыть преступления в Мариуполе и завозит в город приплаченных пропагандистов.

"Я не говорю, что нам не помогали, не критикую, не ищу виновных. Я благодарен обществу за поддержку. Без вас о нас, наверно, не говорили бы. Мы знаем, чем дольше гарнизон стоит – тем ситуация на фронте легче, тем больше ресурсов враг тратит в этом месте. За это время армия получает необходимое количество вооружения для адекватного ответа российской орде. Мы понимаем и слышим: держитесь. Только один вопрос – сколько еще?" – сказал Паламар.  

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Он призвал военно-политическое руководство к решительным действиям по деблокаде Мариуполя или эвакуации из города, армию – "воевать так, чтобы оккупант не знал пощады".

"А мир я бы попросил о решительности. Без каких-либо промедлений, без сомнений сказать честно, что эта война не о территории – это геноцид, уничтожение народа, который принял на себя весь удар. Мы выстоим ради будущего наших детей, ради будущего ваших детей", – сказал Паламар.

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Марк Сировой
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